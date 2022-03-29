مباراة مصر والسنغال.. القلق يسيطر على المشجعين في مقاهي شبرا مصر (صور)

سيطرت حالة من القلق على المشجعين في مقاهي شبرا مصر بعدما أحرز منتخب السنغال هدفه الأول في منتخبنا الوطني في المباراة المقامة حاليا في داكار.

وبدأ منذ قليل توافد العشرات من أبناء منطقة شبرا مصر لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في أجواء تملأها القلق والتوتر بين المشجعين داعين الله بنصر المنتخب المصري.

وامتلأت المقاهي والكافيتريات بالمشجعين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على عدم انتشار فيروس كورونا.

تحل علينا اليوم مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال 2022 التي تحسم تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2022، ويتابع عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر والسنغال من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد فوز المنتخب المصري على أسود التيرانجا في ستاد القاهرة في مباراة صعبة 1 مقابل لا شيء .

ويخوض المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح مباراة مصر والسنغال اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على ملعب عبدالله واد «ديامينياديو» في العاصمة السنغالية داكار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

المباراة مُذاعة على قناتي ««ON TIME SPORTS 1 و«ON TIME SPORTS 2» المصريتين المفتوحتين على القمر الصناعي «نايل سات»، بتعليق من مدحت شلبي ومحمد الكواليني على الأولى، وحاتم بطيشة ومؤمن حسن على الثانية.

وفيما يلي تردد واحد للقناتين على «النايل سات»:



التردد: 11862

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي «V».