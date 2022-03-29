الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يوجه بتسريع فتح المعابر الحدودية بين الخرطوم وجوبا

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان و توت قلواك

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، حرص الخرطوم والتزامها بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.

ووجه البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك،  بتسريع عملية فتح المعابر الحدودية بين البلدين، لتسهيل انسياب الحركة التجارية، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة.

وأوضح توت قلواك أن اللقاء تناول كل القضايا المتعلقة بالسلام في دولتي السودان وجنوب السودان، كما استعرض نتائج المشاورات التي أجرتها دولة جنوب السودان مع الضامنين، بشأن تنفيذ اتفاق جوبا المنشط للسلام. 

أكد توت قلواك التزام حكومة الجنوب وأطراف السلام بتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في دولة جنوب السودان ينعكس إيجابيًا على مجمل الأوضاع في السودان والعكس صحيح، موضحًا أن ذلك من شأنه المساهمة في النهضة والتنمية في البلدين.

دقلو يرأس اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان

وترأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في وقت سابق اليوم اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان، بحضور وزير الدفاع المكلف الفريق يس إبراهيم يس ووفد جمهورية جنوب السودان برئاسة مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك وعضوية وزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا، وزير الخارجية ماييك أيي دينق.

وناقش الاجتماع مقترح حكومة جنوب السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات. وخلص الاجتماع إلى مقترحات وحلول مبشرة ينتظر طرحها على بقية الأطراف الأخرى، لحسم الملف بشكل نهائي.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس دعمه لكافة المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وامتدح، خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس، فيليب أكرمان مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الألمانية، العلاقات الوثيقة والمتطورة مع ألمانيا، وأهمية ترقيتها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين.

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