الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يستقبل الأنبا بشارة والمطران كلاوديو بدار المطرانية

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

استقبل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أمس الاثنين، الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى المونسينور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وذلك بمقر المطرانية بالأقصر.

شارك في اللقاء الأب ميلاد رزق، كما رحب الأنبا عمانوئيل والكهنة المرافقين لهم، معبرًا عن عميق امتنانه بهذه الزيارة الأخوية، مشيدًا بجمال هذه البقعة من أرض مصر، وما بها من عمق التاريخ والحضارة وجمال شعبها، مشيرًا إلى ما تقوم به الإيبارشية من خدمات متعددة للمجتمع بكافة أطيافه.

وخلال اللقاء، تم تبادل التعازي لوفاة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، كما تم الحديث حول مسيرة حياته الغنية بالعطاء والخدمة، واختتم اللقاء بزيارة شاملة بدار المطرانية.

الانبا عمانوئيل عياد الانبا بشارة جودة ر المطرانية بالأقص الكهنة الأفاضل المرافقين له الأنبا انطونيوس نجيب

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العمدة الثقافي!

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