المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بعنوان (يوم محبة أولادنا )، انطلاقاً من دور القوات المسلحة تجاه أطفال مصر من الأيتام ، بحضور 1170 طفل من الأيتام وذوى الهمم من جميع محافظات صعيد مصر بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات ورجال الأعمال، وذلك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لمشاركة أطفال مصر فرحتهم بتلك المناسبة ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال .

حيث أقيمت فعاليات الاحتفال بحضور عدد من المدعوين من مختلف محافظات الصعيد وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين، كما تضمن الحفل فقرة حره للأطفال ومعرض السلاح والألعاب الترفيهية ، كما تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.

وألقى اللواء أ ح محب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً أن هذا الحفل يُعد واجباً للقوات المسلحة تجاه أبناء مصر بإعتبارهم عماد الدولة والغد المشرق لمصرنا الغالية.

من جانبهم عبر الأطفال المشاركين فى الحفل عن سعادتهم البالغة، وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم فرحتهم بذلك اليوم.

حضر الحفل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من محافظى جنوب الصعيد، وعدد من الرموز الدينية ورؤساء الجامعات ومديرى الأمن بمحافظات الصعيد، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

تأتى تلك الاحتفالية تأكيدًا على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة ومشاركتها الفاعلة فى احتفال مصر بيوم اليتيم.