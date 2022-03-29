الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بسحل زوجته في الطالبية بعد فيديو «فيسبوك»

متهم
متهم

تباشر النيابة العامة بالجيزة، الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بضرب زوجته وسحلها في منطقة الطالبية.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغاً من ربة منزل 55 سنة، مقيمة بمنطقة المريوطية بدائرة القسم، تفيد باقتحام زوج نجلتها "أصل إقامته محافظة أسوان وله محل إقامة آخر بمرسى مطروح المعنية بالفيديو وشقيق المتهم شقتهم الكائنة بالطابق الثالث بالعقار محل سكنهم بدائرة القسم فجراً وسحل ابنتها حامل في الشهر الثاني واقتيادها عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض وسحلها علي سلم العقار وخطفها ونجلها البالغ من العمر عام و4 أشهر داخل سيارة أجرة تاكسي ومغادرة المكان وبررت المبلغة فعلت زوج نجلتها بسبب خلافات زوجية وأقدام نجلتها على الطلاق منه.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب مهند صفوت معاون مباحث قسم شرطة الطالبية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة عقب فحص كاميرات المراقبة.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن مرسى مطروح أمكن ضبط المتهم وشقيقه وتحرير زوجته، وجرى اقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الأجهزة الأمنية الجيزة ملابسات مقطع فيديو فيس بوك سحل زوجته

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