الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيف تسجل شقتك في الشهر العقاري؟

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أعلنت وزارة العدل اليوم الخطوات الخاصة بتسجيل الشقق في الشهر العقاري، التي من المفترض أن تبدأ في 8 مايو المقبل.

وأعلنت وزارة العدل للمواطنين إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري، إلكترونيا بدلا من التوجه لمأمورية الشهر العقاري، حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا.

وفي السياق، ترصد «الدستور» كافة الخطوات التي يجب معرفتها عن تسجيل الشقق في الشهر العقاري وهى كالتالي: 

_أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه

_بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو المقبل

_إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا

_تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق 

_تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال 

_يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة 

_يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه

_فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية

_باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية

وحددت مصلحة الشهر العقاري خطوات تسجيل الوحدات السكنية وذلك عقب التعديلات التي تمت في القانون والتي تم تطبيقها في مارس الماضي والتي تتلخص في عدة نقاط فيما يلي: -

التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري (المالك والراغب في الشراء)

تقديم طلب تسجيل يوضح (نوع الوحدة المراد تسجيلها، مكان الوحدة بالتفصيل، ...)

كتابة بيانات البائع بالتفصيل (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الجنسية، الديانة، محل الإقامة)

كتابة بيانات المشتري بالتفصيل (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الجنسية، الديانة، محل الإقامة)

تحديد ثمن الوحدة المباعة

حقوق الغير (الحقوق العقارية المقررة للغير) إن وجدت.

وزارة العدل إلكتروني رسالة الوحدات السكنية الشهر العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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