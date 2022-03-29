مشاركون في «قمة الحكومات» بدبي: القمة فرصة استثنائية لمواجهة التحديات وتسريع وتيرة النمو

أكد مشاركون في القمة العالمية الحكومية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دول العالم تطمح في وضع توجهات متوازنة لرسم ملامح اقتصاد المستقبل، وتستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي، ومواجهة التحديات العالمية والتغيير المناخي والتفكير فيما بعد الجائحة عبر آليات التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة، ضمن فعاليات القمة الحكومية العالمية.

وشدد عدد من المسؤولين ورؤساء المؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، التي تعني بابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء، على أن مشاركاتهم في تلك القمة الاستثنائية تأتي من أجل تعزيز جاهزية الحكومات لمواجهة التحديات وصناعة الفرص، وإطلاق الابتكارات لتحقيق التعافي الشامل وتسريع وتيرة النمو، وتعزيز دور التكنولوجيا.

وأكد مايكل اودين، عمدة مدينة بروارد كاونتي الأمريكية، أنه يشارك في القمة العالمية الحكومية من أجل الترويج لمقاطعة بروارد في جنوب شرق فلوريدا، وقال" أصبحت جنوب شرق فلوريدا عاصمة للابتكار الآن في الولايات المتحدة، حيث نتنافس مع وادي السيليكون والدفع للأمام بطريقة تعزز الابتكار التكنولوجي في مجال النقل الاقتصادي، وبعد ظروف الجائحة، أصبح العالم الآن يريد العودة إلي طبيعته، وبدأت الشركات العمل على خلق مناخ إيجابي ، مع وجود القوة العاملة الماهرة والرجوع بأنشطة ثقافية وترفيهية والبدء بالقيام بأعمال تجارية، والسعي إلى اقتصاد آمن ومستقر ومتنام".

بدوره، قال ماكسويل شامبيرز مفوض مدينة ميرامار الأمريكية " نأمل من خلال المشاركة بالقمة العالمية أن نتمكن من إعادة بعض الاستثمار إلى مدينتي التي تقع في موقع استراتيجي، مشيرا إلى ضرورة التطلع إلى تكوين الروابط الثقافية والاقتصادية.

من جهته أوضح بشار الكيلاني المدير التنفيذي لشركة إكستنشر، الشريك المعرفي للقمة الحكومية: " نفخر بكوننا أحد المشاركين والشركاء المعرفيين في القمة العالمية الحكومية، من حيث قطاع التكنولوجيا التي تهم المستثمرين في المستقبل، خاصة فيما يخص موضوعات الاقتصاد الرقمي، ومنها: "الميتافيرس"، الذكاء الاصطناعي ، "البلوكتشين"، وهي أمور تساعد في إيجاد فرص استثمارية كبيرة في المستقبل ، في الإمارات وخارجها، ونحن مقدمون على اقتصاد رقمي سيغير الكثير من الأمور فيما يخص قطاعات السياحة والتعليم والاقتصاد، وأضاف أن تغير المستقبل واعتماده على الاقتصاد الرقمي سيغير من الحكومات في شكلها الرقمي، وأهمها "الميتافيرس".

وتعد القمة المنصة العالمية لأكثر من 30 منظمة عالمية وأكثر من أربعة آلاف من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.