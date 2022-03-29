الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رئيس هيئة قناة السويس: إنشاء 5 جراجات جديدة للسفن وتطوير أحواض الأسماك

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه ضمن خطة تطوير هيئة قناة السويس ٢٠٣٠، إنشاء 5 جراجات للسفن في قناة السويس الجديدة، بالإضافة لـ5 متواجدة بالفعل في القناة القديمة.

ولفت “ربيع”، خلال في احتفالية مرور سنة على ذكرى تعويم السفينة الجانحة، اليوم الثلاثاء، أن “الجراجات لسحب السفن حال حدوث أي أعطال لحين صيانتها لضمان مرور السفن في وقتها المحدد 11 ساعة في القناة”.

وأضاف أن “الخطة تشمل تطوير أحواض الاستزراع السمكي وفقًا لأحدث نظم التطوير، وتوافر الأسماك لتكون الأسعار في متناول الجميع”.

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