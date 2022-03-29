أمين «البحرية الدولية»: قناة السويس تلعب دورا محوريا في دعم سلسلة الإمداد العالمية

تحتفل قناة السويس، بذكرى مرور عام على تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفن، في مارينا شرق قناة السويس، بحضور رؤساء عدد من التوكيلات الملاحية العالمية.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، في كلمة مسجلة أذيعت خلال الاحتفال:"أود أن أهنئ الحكومة المصرية وعلى وجه الخصوص هيئة قناة السويس بمناسبة يوم تفوق الهيئة، احتفالاً بمرور عام على نجاح عملية إنقاذ السفينة إيفير جيفن".

وتابع “قناة السويس دوراً محورياً في دعم سلسلة الإمداد العالمية، وهو ما اتضح جلياً من خلال التداعيات الناتجة عن الإغلاق المؤقت للقناة”، مضيفًا “أود أن أعرب عن خالص تقديري للحكومة المصرية وهيئة قناة السويس والعاملين من المتخصصين البحريين المجتهدين الذين شاركوا في جهود تعويم السفينة”.

وواصل “بفضل تضافر الجهود تم حل الأزمة مع إبقاء التداعيات المؤثرة على حركة التجارة العالمية عند الحد الأدنى”، متابعًا: “كما أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى حكومة المصرية وهيئة قناة السويس لإطلاع المنظمة البحرية الدولية على تطورات الموقف آنذاك من خلال عدة اجتماعات”.

واستطرد: "أرى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس،

أنا على يقين من أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الملاحة البحرية على تيسير حركة التجارة العالمية"

تعرضت سفينة الحاويات “إيفرجيفن”، للجنوح في 23 مارس 2021، واستمرت محاولات التعويم لمدة 6 أيام متواصلة، حتى نجح فريق هيئة قناة السويس في تعويم السفينة، وإنقاذ كافة حمولتها في مساء اليوم السادس من حادث الجنوح، بعد استخدام عملية التكريم لأول مرة في عمليات الإنقاذ.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية عقب عملية التعويم، إن عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة تعتبر من أكبر عمليات التعويم في العالم، إذ جرت والحمولة على متنها.