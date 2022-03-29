الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمين «البحرية الدولية»: قناة السويس تلعب دورا محوريا في دعم سلسلة الإمداد العالمية

قناة السويس
قناة السويس

تحتفل قناة السويس، بذكرى مرور عام على تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفن، في مارينا شرق قناة السويس، بحضور رؤساء عدد من التوكيلات الملاحية العالمية.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، في كلمة مسجلة أذيعت خلال الاحتفال:"أود أن أهنئ الحكومة المصرية وعلى وجه الخصوص هيئة قناة السويس بمناسبة يوم تفوق الهيئة، احتفالاً بمرور عام على نجاح عملية إنقاذ السفينة إيفير جيفن".
وتابع “قناة السويس دوراً محورياً في دعم سلسلة الإمداد العالمية، وهو ما اتضح جلياً من خلال التداعيات الناتجة عن الإغلاق المؤقت للقناة”، مضيفًا “أود أن أعرب عن خالص تقديري للحكومة المصرية وهيئة قناة السويس والعاملين من المتخصصين البحريين المجتهدين الذين شاركوا في جهود تعويم السفينة”.
وواصل “بفضل تضافر الجهود تم حل الأزمة مع إبقاء التداعيات المؤثرة على حركة التجارة العالمية عند الحد الأدنى”، متابعًا: “كما أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى حكومة المصرية وهيئة قناة السويس لإطلاع المنظمة البحرية الدولية على تطورات الموقف آنذاك من خلال عدة اجتماعات”.
واستطرد: "أرى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس،
أنا على يقين من أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الملاحة البحرية على تيسير حركة التجارة العالمية"

تعرضت سفينة الحاويات “إيفرجيفن”، للجنوح في 23 مارس 2021، واستمرت محاولات التعويم لمدة 6 أيام متواصلة، حتى نجح فريق هيئة قناة السويس في تعويم السفينة، وإنقاذ كافة حمولتها في مساء اليوم السادس من حادث الجنوح، بعد استخدام عملية التكريم لأول مرة في عمليات الإنقاذ.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية عقب عملية التعويم، إن عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة تعتبر من أكبر عمليات التعويم في العالم، إذ جرت والحمولة على متنها.

 

قناة السويس اخبار قناة السويس اليوم هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الحكومة تنفى تعاقد هيئة البريد مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع

ستوديو تحليل ضخم.. أون تايم سبورت ON TIME SPORTS تنقل مباراة مصر والسنغال

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات وأمريكا حول «التعايش الديني»

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى