الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2022 لموظفي القطاع العام

اجازات
اجازات

تتصدر مؤشرات المحرك العالمي جوجل البحث عن الاجازات الرسمية في رمضان 2022، والذي سيبدأ وفقاً للحسابات الفلكية يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022.

موعد شهر رمضان 2022

وأعلنت دار الإفتاء، استطلاع هلال شهر رمضان الجمعة المقبلة وقالت الإفتاء خلال صفحتها علي موقع فيسبوك، "نستطلع هلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم"، اللهم بلّغنا شهر رمضان الكريم، وستعلن الدار أول أيام شهر رمضان المبارك فور الانتهاء من رؤية الهلال.

ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال عقب صلاة مغرب يوم الجمعة، الأول من أبريل، والموافق الـ29 من شهر شعبان 1443 هجريًا، وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة).

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بالتفاصيل جدول الإجازات الرسمية شهر أبريل 2022

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الإجازات الرسمية المنتظرة في شهر رمضان 2022

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خطة «الأوقاف» للسيطرة على المساجد: إلغاء الإجازات وعقوبات للمخالفين

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الإجازات الرسمية في رمضان 2022

الأجازات الرسمية في رمضان 2022

  • السبت 2 أبريل
  • الجمعة 8 أبريل
  • السبت 9 أبريل
  • الجمعة 15 أبريل
  • السبت 16 أبريل
  • الجمعة 22 أبريل
  • السبت 23 أبريل
  • الجمعة 29 أبريل
  • السبت 30 أبريل

مواعيد الأجازات الرسمية 2022

 يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022: إجازة بمناسبة عيد العمال.
 يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، وحتي يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك ( 4 أيام ).
 يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
 يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، وحتي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ( 5 أيام ).
 يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022: إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

 يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
 يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 1973.
 يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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