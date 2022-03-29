الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

محمد شبانة يعتذر عن الاستمرار في منصبه سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين

محمد شبانة
محمد شبانة

أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، اعتذاره عن الاستمرار فى موقعه سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين لحين إصدار الحكم النهائي بالقضية المنظورة أمام القضاء.

وقال شبانة في بيان له: «فى ظل الاحترام لأحكام القضاء المصرب وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى بإستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى اى مكان وبأى موقع، وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية حيث ان الحكم الذى صدر ما يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية».

وأضاف: «على الرغم من كل ذلك ولضرب المثل في أن العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب، فإنني أعلن اعتذاري عن الاستمرار فى موقعي سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، لحين إصدار الحكم النهائي بهذه القضية، وأعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتا للنقيب -ضياء رشوان- لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع استمراري فى آداء عملي النقابي والخدمي عضوا بمجلس النقابة في ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم».

وأكمل: «أتوجه بكل الشكر والحب والامتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبوني بالانتظار لحين إصدار الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا ولكنني أردت أن أضرب مثلا في احترام أحكام القضاء وهو أمر نحافظ عليه أدبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين أو كنائب بالبرلمان المصرى، حتى وإن كان لنا وجهات نظر أخرى، وهذه وجهات النظر علينا إثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم».

القضاء الادارى البرلمان الكاتب الصحفي محمد شبانة نقابة الصحفيين الصحفيين محمد شبانة

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