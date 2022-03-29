التعليم العالي: نتعاون مع «العمل الدولية» لتوفير بيانات ومعلومات حول سوق العمل

قال الدكتور محمد السيد رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي ومرصد معلومات سوق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، “نحن نعتبر أنفسنا شركاء مع منظمة العمل الدولية حيث نتعاون بصفة مستمرة مع المنظمة من خلال توفير بيانات ومعلومات عن سوق العمل ونفخر بوجود هذه الدراسات”.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، حول إطلاق التقرير الخاص بالمسح الوطني حول وضع خريجي الجامعات المصرية في سوق العمل، ونشرة معلومات سوق العمل في مصر لأغراض التوجيه التعليمي والمهني.

ورشة العمل

ومن جانبها أكدت مها فخري، المدير التنفيذي للمشروع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن الأربع سنوات السابقة شهدت تطورات ومجهودات ملموسة من قبل العاملين بمراكز التطوير المهني ومنظمة العمل الدولية ونشكر كل من ساهم في إصدار هذه الدراسات.

فيما استعرضت الدكتورة هبة راشد المنسق الوطني للمشروع بمنظمة العمل الدولية، أهم الأنشطة التي تمت لإطلاق هذه الدراسات، وذلك من خلال التعاون مع المركز المصري لأبحاث الرأي العام ”بصيرة“، والدكتورة رانيا رشدي، والدكتورة ايرين سيلوانس ومنى عامر المستشارين الاقتصادين في مجال العمل.

ورشة العمل

شارك في هذه الورشة، ممثلين من وزارة القوى العاملة، ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي من البنك الدولي والمراكز الجامعية وكل الشركاء في مجال التعليم والعمل.

ورشة العمل

ورشة العمل

ورشة العمل