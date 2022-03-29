محافظ أسيوط يعلن تنظيم دورات تدريبية للمشغولات اليدوية ولغة الإشارة لـ«قادرون باختلاف»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة ليكونوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله لافتاً إلى العمل على تضافر كافة جهود المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة والأشخاص ذوي الاعاقة خاصة للعمل على الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأشار محافظ أسيوط إلى الحرص على توفير منح دراسية ودورات تدريبية خاصة بذوى الإعاقة لتطوير مهاراتهم الحياتية وتأهيلهم لسوق العمل والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن لتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة.

وأضافت عبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاعاقة بديوان عام المحافظة أنه تم تنظيم دورة تدريبية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة (الحركي، والسمعي، والبصري) على "المشغولات اليدوية" بمشاركة 25 فتاة وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية القوي العاملة بأسيوط.

وذلك بحضور حازم علي حسن وكيل وزارة القوى العاملة والمهندسة سحر عبد المالك مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية فضلاً عن تنظيم دورة تدريب لغة الإشارة لمدة 4 أيام لشباب جامعة أسيوط والعاملين بمراكز التكنولوجيا والمنسقين التابعين لوحدة ذوي الإعاقة بالوحدات المحلية والقروية التابعة للمحافظة ثم تدريب بعض العاملين بالجهات الحكومية بالمحافظة مثل السكة الحديد والتأمين الصحي والشهر العقاري والبريد والطب البيطري والشباب والرياضة والقوى العاملة وغيرها.

وهذا لتسهيل التعامل مع هذه الفئة الهامة بالمجتمع والعمل على تلبية طلباتهم والعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع حلول للمشاكل التي تواجههم بأسرع وقت ممكن مشيرة إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالشباب من ذوى الهمم وتوجيهاته المستمرة بضرورة توفير إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.

جانب من الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية

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