الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل رمضان.. ضبط 55 طن أغذية محجوبة عن الأسواق

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت متابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أكثر من السعر الرسمي.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت في ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 3.5 طن سلعة مدعمة، 22000 لتر مواد بترولية،  وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 144 طنا. 

وأسفرت الجهود فى مجال حجب مواد البناء عن ضبط 5 أطنان أسمنت، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وأسمنت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين السلع الاستراتيجية السعر الرسمي حجب السلع السلع المدعومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه لأسرة إمام توفي بالمسجد في الشرقية

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

حديث «المرافعة الأخيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟