قبل رمضان.. ضبط 55 طن أغذية محجوبة عن الأسواق

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت متابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أكثر من السعر الرسمي.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت في ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 3.5 طن سلعة مدعمة، 22000 لتر مواد بترولية، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 144 طنا.

وأسفرت الجهود فى مجال حجب مواد البناء عن ضبط 5 أطنان أسمنت، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وأسمنت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابة للتحقيق.