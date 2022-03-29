استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

فالبنسبة لسعر صرف الدولار، في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، سجل سعر الدولار 18.27 جنيه للشراء ، و18.37 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة ، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاعا طفيفا ليصبح 18.27 جنيه للشراء ، و 18.37 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.26 جنيه للشراء، و 18.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، فارتفعت العملة الأوروبية (يورو) بداية التعاملات اليوم 4 – 8 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد تراجعها أمس 7 - 10 قروش للشراء والبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 20.04 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعا لتسجل 19.04 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 20.03 جنيه للشراء ، و20.15 جنيه للبيع .

كما شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجعا 9 – 13 قرشا شراء وبيعا ، وذلك بعد تراجعه أمس 5 - 8 قروش في الشراء والبيع.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الاسترليني 23.89 جنيه للشراء ، و 24.09 جنيه للبيع ، وفي البنوك الخاصة ، تراجع أيضا الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي ، ليسجل 23.89 جنيه للشراء ، 24.09 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 23.96 جنيه للشراء ، 24.10 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا ليسجل 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع .

في حين شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعا 5 – 7 قروش للشراء والبيع ، 57.69 جنيه للشراء ، و60.37 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 4.97 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.