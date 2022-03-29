لا إصابات.. إخماد حريق ورشة حدادة في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة حدادة دون إصابات بأحد العقارات بمنطقة المرج دون إصابات.



وكانت البداية، بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا، بنشوب حريق داخل ورشة حدادة بأحد العقارات بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.



وتم فرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.