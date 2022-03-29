الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 103% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى فرنسا خلال 2021

صادرات مصر
صادرات مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا مسجلة  1.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 541.8 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها  103 %. وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا  1.73 مليار دولار خلال عام 2021  مقابل  1.70 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

وأشار الإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى  2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل  2.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 179.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل  64.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 179.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض  قدرها 6.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض 21.6٪، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 45.3٪، والتي بلغت 4.32 مليار دولار خلال شهـر ديسمبر 2021، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

 

الاحصاء صادرات واردات فرنسا مصر استثمارات

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