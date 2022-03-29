الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين أمام البرلمان لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وزير التموين علي
وزير التموين علي المصيلحي

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

من جهة أخري أكد  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة ‏والمصرية بصرف الاستعاضات الأولى لشهر أبريل القادم، مضيفًا أنه شدد على رئيسي شركتين الجملة ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعة المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

وأشار إلى أنه قد وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زيادة طلب المواطن على أي سلعة.

‏وأضاف الدكتور علي مصيلحي -وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إلى أن نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس قد وصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ ‏يوميًا ثلاثة آلاف طن زيت مناصفه بين اللتر والـ800 جرام ‏و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

وصرح أحمد كمال معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافق مع بداية شهر رمضان وهو ما ‏سيخفف العبء على المواطن في هذا الشهر الكريم أيضًا بعد ‏انتشار معارض “أهلًا رمضان” والتخفيضات الموجودة بها. 

مجلس النواب وزير التموين السلع التموينية التجارة الداخلية معارض اهلا رمضان لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية التموين والتجارة الداخلية

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