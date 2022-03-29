دميترى بيسكوف: روسيا تشعر بأنها فى «خضم حرب اقتصادية»

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن روسيا تعيش في وسط عدائي، وتشعر بأنها "في خضمّ حرب اقتصادية"، وبحاجة للتكيف مع الظروف الجديدة.

وقال في مقابلة مع محطة "PBS" الأمريكية: "نحن بحاجة إلى التكيف مع الظروف الجديدة. لسوء الحظ، هذه الظروف غير ودية تمامًا، إنها معادية لنا.. نشعر في روسيا أننا في خضم الحرب فدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا تشن حربًا ضدنا في التجارة والاقتصاد والاستيلاء على ممتلكاتنا وأموالنا وعرقلة علاقاتنا المالية".

وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا ردًا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممر بحري إنساني لخروج السفن الأجنبية المحاصرة في الموانئ الأوكرانية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف: "إن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميًا من الساعة 8:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو ممرًا بحريًا إنسانيًا، وهو آمن وطوله 80 ميلًا بحريًا في اتجاه جنوب الغرب وعرضه 3 أميال".

وأشار ميزينتسيف إلى أنه لا تزال أكثر من 60 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مضيفًا أن "الجانب الأوكراني لم يؤكد حتى الآن استعداده لضمان أمن السفن الأجنبية، ويتجنب التفاعل في حل هذه المشكلة، ولا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية للسفن بالإبحار بأمان إلى عرض البحر".

وكانت البحرية الروسية قد قامت بإزالة حقول الألغام في بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة في عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأسود.