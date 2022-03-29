المغرب.. إحباط تهريب أطنان من الحشيش وحجز أسلحة نارية جنوب المملكة

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة كلميم المغربية، من توقيف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات وحيازة السلاح بدون ترخيص.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في عمليات أمنية متفرقة، حيث تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع بمدخل مدينة كلميم، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثالث بالمنطقة القروية أباينو والتي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن المدينة.

وأضاف المصدر، أن عملية التفتيش داخل منزل المشتبه به الثالث أسفرت عن حجز بندقية للصيد غير مرخصة و14 خرطوشة نارية، علاوة على سيارتين إحداهما رباعية الدفع و88 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي 2 طن و313 كيلوجرام.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 13893 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6112541 شخصًا، موضحًا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24784609 شخصًا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23255342 شخصًا حتى اليوم.

وأضاف البيان، أن 1539 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 2554 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.