الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس وكوريا الجنوبية تبحثان مكافحة الجريمة المنظمة والسيبرانية

توفيق شرف الدين
توفيق شرف الدين

بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مع نظيره الكوري الجنوبي جيون هاي تشول الاهتمام المشترك بين الوزارتين وسبل التعاون الثنائي في عدد من المجالات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والآليات الحديثة للمراقبة المرورية المتكاملة.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان  أنه تم خلال اللقاء مناقشة توسيع آفاق التعاون من خلال تفعيل برامج التعاون المشتركة والمتعلقة خاصة بمجابهة الإرهاب وأمن الحدود والتأهيل ،بالإضافة إلى دراسة تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة بين الطرفين.

 

 

كوريا الجنوبية وزارة الداخلية وزير الداخلية التعاون المشترك مكافحة الجريمة المنظمة الجريمة المنظمة

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