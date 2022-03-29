الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات البريطانية: روسيا بدأت نشر مقاتلى «فاجنر» شرق أوكرانيا

مقاتلى فاغنر
مقاتلى فاغنر

ذكرت استخبارات الدفاع البريطانية، أن الحكومة الروسية بدأت في نشر مقاتلين من مجموعة "فاجنر" الأمنية الروسية الخاصة في شرق أوكرانيا لتنفيذ مهام قتالية، متوقعة نشر أكثر من ألف من عناصرها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، عبر حسابها على منصة "تويتر": "نُشرت عناصر شركة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية في شرق أوكرانيا، ومن المتوقع أن ينتشر أكثر من ألف عنصر -من بينها قادة بارزون في المجموعة- للقيام بعمليات قتالية".

وأضافت الوزارة: "بسبب الخسائر الثقيلة والهجوم المتعطّل إلى حد كبير، من المرجح بشدة أن تكون روسيا قد اضطرّت لمنح الأولوية فيما يخص أفراد فاجنر لأوكرانيا، على حساب العمليات في أفريقيا وسوريا".

وعلى صعيد آخر، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا عن خطط مشتركة لتقديم مساعدات إنسانية للأشخاص المتأثرين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أنه في إطار الشراكة الإنسانية بين المملكة المتحدة وأستراليا ستغادر أول رحلتين تحملان على متنهما مساعدات إنسانية أساسية، اليوم الثلاثاء، لمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على تلبية الاحتياجات الفورية للنازحين بسبب الصراع.

وتتضمن هذه المساعدات الإنسانية قيام المملكة المتحدة بتوفير وتنظيم تسليم الإمدادات، مع مساهمة أستراليا في التمويل، وهي جزء من الدعم الإنساني الأوسع من جانب البلدين لأوكرانيا، ويضمن ذلك وصول المساعدات إلى أوكرانيا بأسرع وأسهل طريقة، وهو مثال على الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وأستراليا.

ومن المقرر وصول المساعدات إلى بولندا، وستوزعها مفوضية اللاجئين في أوكرانيا ومولدوفا لدعم العدد المتزايد من اللاجئين.

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