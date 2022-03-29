بريطانيا تتعهد بتكثيف جهودها لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستواصل تكثيف جهودها في مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها أمام الهجوم الروسي.



وكتب جونسون، عبر حسابه على منصة "تويتر": "أعلمني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بالجديد فيما يتعلق بالوضع الإنساني في مدينة ماريوبول، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع روسيا"، مضيفًا: "ستواصل المملكة المتحدة تكثيف جهودها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الروسي".

وعلى صعيد آخر، واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الصيني شي جينبينج في مناقشة "صريحة وواضحة" بشأن الوضع في أوكرانيا وسط مخاوف بين القوى الغربية إزاء موقف بكين من الصراع، حسبما قالت الحكومة البريطانية.



وجاء الاتصال في الوقت الذي حث فيه قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الصين على "الامتناع" عن دعم الجهود الحربية الروسية والكف عن أي أعمال تساعد في التحايل على العقوبات.



وفي قراءة موجزة، في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي استمر 50 دقيقة، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الزعيمين ناقشا "مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك" بما في ذلك الموقف في أوكرانيا.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث قوله "لقد كانت محادثة صادقة وواضحة. لقد اتفقا على التحدث ثانية قريبا".