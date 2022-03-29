الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«منظمة أمريكية»: تحسن متزايد فى تطوير سياسة المناخ فى مصر

وزيرة البيئة في المؤتمر
وزيرة البيئة في المؤتمر

قالت منظمة “ climateactiontracker” وهي منظمة أمريكية والمتخصصة في شئون المناخ: ان هناك تحسن متزايد في تطوير سياسة المناخ في مصر ، مشيرة إلى الاجراءات التي تتخذها مصر من أجل الحد من انبعاثات الكربون لاسيما وسوف تستضيف مصر في نوفمبر المقبل قمة المناخ العالمية كوب 27.

 

وتابعت المنظمة في تقرير نشرتها عبر موقعها الإلكتروني: أن سياسات مصر في الحفاظ على المناخ والبيئة في تقدم ملحوظ، لاسيما مع استعداد مصر لاستضافة مفاوضات المناخ في نوفمبر 2022. 

 

وتابعت المنظمة: أن اتجاه مصر لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي يتزايد على نحو كبير وهو ما يشير إلى اتجاه مصر إلى الحفاظ على المناخ والبيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

 

وكانت مصر قد أعلنت عن استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 (NCCS) في نوفمبر 2021، وقدمت العديد من السياسات والاستراتيجيات العديدة حول أهمية تغير المناخ.

 

وأضافت: تستعد مصر بشكل عال واحترافي جدا للتمويل المناخي في بعض المناطق، وقد نجحت مصر في التحول لاستراتيجية الحفاظ على المناخ مع إلغائها التدريجي لدعم الطاقة والاتجاة للطاقة الخضراء والنظيفة.

 

يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية، سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أن مصر تسعى لأن تكون الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف نقطة فارقة على صعيد العمل المناخي الدولي، تتحول فيها التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض في خفض الانبعاثات وفي جهود التكيف ودعم قدرات الدول النامية على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ وفى حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ المتاح لكافة الدول النامية.

 

جاء ذلك في الكلمة المسجلة لوزير الخارجية في افتتاح أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 وأعرب شكري عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعد الأول من نوعه الذي يعقد بالمنطقة العربية كخير دليل على الأهمية التي توليها دول المنطقة للعمل المناخي الدولي وسبل مواجهة الآثار السلبية للظاهرة التي أصبحت تطول تداعياتها شتى مناحي الحياة بالمنطقة.

منظمة “ climateactiontracker” المناخ إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26 استضافة مصر كوب ٢٧ إجراءات لمعالجة تغير المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ويل سميث يعتذر رسميا عن «صفعة الأوسكار»: سلوكى غير مقبول ولا يُغتفر

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير