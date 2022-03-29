الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى يدعو لزيارة دهب: وجهة للراحة والاستراخاء

دهب
دهب

دعت مجلة" أدفنشر جورنال" الأمريكية ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تقرير عبر موقعها الإليكتروني، عشاق السفر إلى زيارة مدينة دهب، حيث المتعة الحقيقية والأنشطة المختلفة لاسيما تسلق الصخور.

 

وقالت المجلة: إن دهب توفر فرصا رائعة لممارسة رياضة تسلق الصخور.

 

وأضافت المجلة تتمتع مدينة دهب بثقافة مميزة وخاصة بها للغاية،حيث تتمتع بثقافة قوية تجمع بين الماضي والحداثة.

 

 مدينة دهب

استعرضت المجلة تاريخ مدينة دهب وقالت إن المدينة كانت في البداية قرية للصيد وكان أغلب سكانها من البدو ولكن مع التطور أصبح أغلب سكان مدينة دهب الان يعلمون في السياحة لاسيما والمدينة باتت واحدة من أفضل وجهات الغوص الحر في العالم.

وقالت المجلة عن دهب: إنها المكان الساحر للراحة في مصر بعيدا عن الزخم والازدحام.

 

وادي قنى

ودعت المجلة، السياح لزيارة وادى قنى في دهب وهو المكان الأفضل لتسلق الصخور في فصل الشتاء، حيث تنطلق أشعة الشمس لتنشر دفئها.

 

وقالت منه عبد الرحمن إحدى المتسلقات في وادي قنى: تزداد شعبية رياضة التسلق في دهب وتتميز عن بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 

يأتي هذا فيما دعت مجلة “ empty lighthouse magazine” الأمريكية الترفيهية، محبي السفر حول العالم لزيارة مدية أسوان حيث وصفت المجلة مدينة أسوان المدينة المثيرة للاهتمام.

وتابعت المجلة: كل مسافر إلى مصر لابد أن يذهب إلى جنوب مصر حيث زيارة كلا من الأقصر وأسوان، وتابعت المجلة : يعد سد أسوان أو السد العالي أحد أهم مناطق الجذب السياحي في المدينة بالاضافة الى المعالم السياحية الأخرى.


مدينة أسوان 

تحدثت المجلة عن تاريخ مدينة أسوان وقالت إن مدينة أسوان هي عاصمة محافظة أسوان ويبلغ عدد سكانها مئات الآلاف من السكان وتعود المدينة إلى زمن قدماء المصريين ، حيث كانت تُعتبر الطرف الجنوبي لمصر.

 

كانت أسوان مركزًا دينيًا وعسكريًا مهمًا وكانت المدينة مهمة أيضًا لأنها كانت مورّدًا للجرانيت المستخدم في المسلات والمنحوتات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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