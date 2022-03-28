ذوو الإعاقة بين التأهيل والدمج فى مؤتمر التمكين بـ«ثقافة القليوبية»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مؤتمر التمكين الثقافي الثالث "ذوي الإعاقة بين التأهيل والدمج نحو بيئة آمنة" المُنعقد بقصر ثقافة القناطر الخيرية بفرع ثقافة القليوبية، برئاسة د. فكري لطيف، وأمين عام المؤتمر سحر عنتر يس، بحضور الفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فنون تشكيلية للمواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم جلسة افتتاحية تحدث خلالها فكري متولي حول أهمية المؤتمرات وضرورة تطبيق ما ينتج عنها من توصيات وتفعيل كافة القوانين التي تخدم ذوي الهمم.

كما أشار إلى أن أمية أولياء الأمور تضيف عقبة أخرى كبرى في سبيل تأهيل ودمج الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، أعقبها كلمة لسحر عنتر حول أهمية عمليات التأهيل والدمج لذوي الإعاقة، ثم تحدث الفنان جلال عثمان ليوضح الأهمية التي توليها الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة وعن توجيهات وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بضرورة تفعيل ما ينتج عن مؤتمرات التمكين الثقافي من توصيات خاصة، كما أضاف إلى ضرورة السعي لتكوين فرق فنية مختلفة الأعمال من ذوي الهمم، ثم فقرة فنية متنوعة للموهوبين من ذوي الهمم إضافة لاستعراض راقص لطلاب مدرسة الأمل للصم بشرق شبرا، وختاما تم تكريم عدد من أصحاب الهمم المتميزين في مجالات مختلفة.

تضمن المؤتمر عدة محاور:

المحور الأول يشمل الخدمات التأهيلية لذوي الإعاقة، القياس والتشخيص في برامج التدخل المبكر، معايير الوصول الشامل في تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، أثر التدخل المبكر في تحسين نطق أصوات الحروف والمقاطع الصوتية لدى الأطفال، الأجهزة التعويضية في ظل التكنولوجية الحديثة، دور مراكز التأهيل المختلفة، الضغوط التي تتعرض لها أسر الأطفال من ذوي الإعاقة وكيفية مواجهتها، دور المجتمع المدني في توفير جودة الحياة لذوي الاعاقة، أما المحور الثاني يتضمن الخدمات الإدارية والقانونية لذوي الإعاقة، التشريعات والأنظمة التربوية للأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور التشريعات الحقوقية والأهداف الإنمائية العالمية والتشريعات والخطط، تكنولوجيا المعلومات و أثرها في انجاز الخدمات الإدارية، الأجهزة الذكية والبيئات الافتراضية في ألعاب الأطفال، فيما يتضمن المحور الثالث الخدمات الشرعية والدينية لذوي الإعاقة، دور وسائل التواصل الاجتماعي في تيسير أصول الدين وفروعه، الإعاقة الحسية والحركية والعقلية وأثرها في أحكام العبادات وفقه الأسرة، سرعة الحصول على الفتاوى الدينية،حقوق ذوي الإعاقة في التشريعات الدينية.

المحور الرابع يتضمن خدمات سوق العمل والاقتصاد لذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية والاقليمية، إدماج قضايا النساء ذوي الإعاقة في التنمية، تفعيل المشاركة الوالدية في البرامج التدريبية والعلاجية لأبنائهم من ذوي الإعاقة.