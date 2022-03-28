«خلى رمضانك أجر».. كتاب جديد من «الإفتاء» لتنظيم الوقت خلال الشهر الفضيل

أطلقت دار الإفتاء المصرية كتاب جديد إلكتروني، تحت عنوان «خلي رمضانك أجر»، لتنظيم الوقت خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت «الإفتاء» في منشور عن الكتاب، إنه كتيب لطيف يتضمن خطة رمضانية محكمة تعين المسلم على اغتنام شهر رمضان المبارك في الطاعة والعمل الصالح، تناسب جميع الفئات والأعمار.



وأوضحت، أن فكرة الكتاب جاءت من خلال تطلع دار الإفتاء المصرية، لوضع خريطة رمضانية، تتضمن أهم الطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في سائر أيام الشهر المبارك، لتكون عونًا له على استغلال كل دقيقة من شهر رمضان المبارك فيما فيه الخير والصلاح له، رجاء أن تعتق رقبته من النار مع غروب آخر شمس من أيامه المباركة.



وقد جاء هذا الكتاب على النحو التالي:

أوَّلًا: استقبال شهر رمضان والاستعداد له، والأمور التي تساعد المسلم على اغتنام الشهر المبارك.

ثانيًا: تقسيم الوقت اليومي، متضمنة أهم الأعمال والطاعات التي يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها خلال يومه، من أول صحوه إلى نومه.

ثالثًا: استغلال شهر رمضان أفضل استغلال حسب الفئة العمرية والتفرغ؛ كالصغار، والطلاب، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والنساء وربات البيوت، والموظف والعامل، متضمنة أهم النصائح التي يمكن أن توجه لكل فئة.

رابعًا: تذكير ببعض الطاعات والأعمال المتفرقة التي يجدر بالمسلم أن يحرص عليها في شهر الطاعات.

خامسًا: أعمال العشر الأواخر من رمضان.

يمكن تحميل الكتاب من أي رابط من الروابط التالية:

1. رابط الكتاب على ميديا فاير https://2u.pw/Zzp4J

2. رابط الكتاب على جروب الفيس بوك https://www.facebook.com/groups/daralifta/permalink/4567185956725297/

3. رابط الكتاب على قناة التليجرام https://t.me/egyptdaralifta/2159