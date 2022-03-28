تجديد حبس المتهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الساحل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الإثنين، حبس مسجل خطر، 15 على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته «كمية من مسحوق الهيروين المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول».

وبمواجهته، أقر بالاتجار في المواد المخدرة وأفاد بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.