الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يبلغ رئيس أوكرانيا أن بلاده ستزيد الضغط الاقتصادى على روسيا

جونسون
جونسون

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، قبيل محادثات سلام بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن بريطانيا ستزيد الضغوط الاقتصادية على روسيا.
 وقال مكتب جونسون في بيان "الرئيس زيلينسكي قدم تحديثا بشأن تطورات المفاوضات، واتفق الزعيمان على التنسيق بشكل وثيق في الأيام القادمة."

"كرر رئيس الوزراء القول بأن المملكة المتحدة ستبقي وستزيد الضغط الاقتصادي على نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين."

الروسي فلاديمير الرئيس الأوكراني

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