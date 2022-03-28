فوائد مذهلة للأكلة الشعبية.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

يحظي طبق الملوخية بتقدير كبير من قبل المصريين، بل والوسط العربي أجمع، كما انها من الأطباق الرئيسية للكثير من موائد إفطار رمضان فهو الشريك الرسمي للأرز بالشعرية والفراخ المحمرة، والتي يمكن الإستعانة بها خلال أيام شهر الصيام.

طريقة عمل الملوخية الناشفة

ويعتبر تحضير طبق الملوخية الناشفة من الأطباق سهلة التحضير، ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل الملوخية الناشفة أشهر الأكلات المصرية.

مكونات طبق الملوخية الناشفة لإفطار رمضان 2022:

كوبان من الملوخية الناشفة.

ثلاثة أكواب من الماء أو الشوربة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج.

عدد 2 ملعقة من الكزبرة الناشفة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

ملح .

طريقة تحضير طبق الملوخية الناشفة:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع الشوربة أو الماء على النار ووضع مرقة الدجاج والملح، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

وبعد ذلك توضع الملوخية الناشفة في الإناء ويتم التقليب حتى يمتزج الخليط مع بعض، بحيث يكون القوام ما بين الثقيل والخفيف.

تتمثل الخطوة التالية في وضع مرقة الدجاج على الملوخية مع التقليب جيدًا، وتترك حتى تصل لدرجة الغليان.

وفي مقلاة على النار يتم إضافة الكزبرة مع ملعقتين من السمن البلدي، والثوم المفروم، ويتم التقليب جيدًا حتى نصل لدرجة اللون الذهبي، وبعدها يوضع الخليط على الملوخية ويغطى الإناء.

تصب الملوخية في طبق التقديم، حيث تقدم ساخنة مع الأرز بالشعرية أو العيش البلدي.

فوائد الملوخية لجسم الإنسان:

قد تشمل أبرز المكونات الغذائية للملوخية الألياف والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم، وكذلك فيتامين ج ، هـ ، ك ، أ ، فيتامين ب 6 ، والنياسين .

ووفقًا لما ذكره موقع " organicfacts" تحتوي الملوخية على بعض الكاروتينات المضادة للأكسدة مما يجعله إضافة جيدة ومفيدة لنظامك الغذائي.

تعتبر حماية صحة القلب مصدر قلق بالغ في الحياة المليئة بالضغوط، حيث يمكن للملوخية أن تساعد بشكل كبير في خفض مستويات ضغط الدم، بسبب المحتوى المرتفع من البوتاسيوم فيها.

كما أن الألياف الغذائية هي أحد العناصر الرئيسية في النظام الغذائي للشخص والتي يمكن التغاضي عنها بسهولة، ولكن الألياف الغذائية هي المفتاح لتنظيم عمليات الجهاز الهضمي.، ومثل معظم الخضروات الورقية، فإن الملوخية غنية بالألياف الغذائية، وهذا يعني أنها يمكنها تحسين عملية الهضم عن طريق القضاء على الإمساك، وزيادة حجم البراز لتسريع عملية الهضم.