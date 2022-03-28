الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة و38 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

كورونا فى المغرب
كورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعية الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.163.012 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 16.058 وفاة.

وأشارت النشرة إلى أنه تم التأكد، من 39 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.146.377.

ونوهت بأن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4165 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.261.781 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من سنة 2020.

وقد تلقى 9588 شخصا في المغرب الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق بيان صادر، في وقت سابق من اليوم للصحة المغربية، فإن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6096143 شخصا.

وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24782746 شخصا، حتى اليوم.

ولفت البيان إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23252264 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 1131 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 1799 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 

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