تعرف على مواعيد عمل البنوك في رمضان 2022

تبدأ مواعيد عمل البنوك المصرية في شهر رمضان المبارك 2022، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، صباح اليوم، وأقرّ به البنوك في جميع محافظات مصر، على أن يبدأ العمل في ساعات جديدة طوال شهر رمضان الكريم 2022، حيث تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل العالمي، عن مواعيد عمل البنوك فى مصر خاصٍة قبل بداية شهر أبريل.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2022

وبحسب بيان البنك المركزي الصادر، صباح اليوم الاثنين؛ فإنَّ مواعيد العمل ستكون بخمس ساعات للعاملين وأربع للجمهور، في جميع البنوك المصرية وغيرها في مصر.

وقال البنك المركزي إنَّ ساعات العمل في شهر رمضان الكريم، ستبدأ من التاسعة صباحًا، حتى الثانية بعد الظُهر، أي ما يُعادل خمس ساعات يوميًا، بالنسبة للموظفين.

أمَّا بالنسبة لمواعيد جمهور البنوك في شهر رمضان 2022 بمصر، فإنَّ ساعات العمل ستبدأ من التاسعة والنصف صباحًا، حتى الواحدة والنصف بعد الظُهر، وهو ما يعادل أربع ساعات للموظفين.

موعد البنوك سابقا

في المعتاد كان يبدأ عمل موظفو البنوك في مصر، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، أي لمدة ثمانية ساعات متتالية على مدار اليوم.

وكان جمهور البنوك بمصر، يتلقون خدماتهم من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، يوميًا من البنوك.

إجازة البنوك في رمضان

وفيما يخص الإجازات الرسمية للبنوك في مصر خلال شهر رمضان الكريم 2022، فقد أعلن البنك المركزي بقاؤه على أيام الجمعة والسبت، كما هو معتاد في البنوك.

موعد رمضان 2022

وحدد علماء الفلك بدار الإفتاء المصرية، موعد شهر رمضان الكريم 2022، ليبدأ يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل 2022، على أن تستطلع دار الإفتاء رؤية هلال رمضان مغرب الجمعة القادم.

وقالت دار الافتاء المصرية، إنَّ موعد استطلاع رؤية الهلال، يكون في آخر أيام شهر شعبان المُبارك وهو مساء يوم الجُمعة، حيث سيقوم متخصصون فلكيون بمراقبة ظهوره عقب صلاة المغرب مباشرةً.

وأضافت الافتاء، أنَّ وقت ظهور الهلال، يبدأ عقب صلاة المغرب مباشرةً من يوم الجمعة، ويستمر ظهوره فوق سماء مكة ومصر لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

وتعلن عنه دار الإفتاء المصرية، وفي تلك اللحظات التي تعقب آخر مغرب في شهر شعبان، ينتظر المسلمون في المساجد لمعرفة نتيجة هلال شهر رمضان 2022، وما إذا كان عليهم أن يصلوا صلاة التراويح بعد العشاء أو غير ذلك.