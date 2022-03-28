صفاء أبوالسعود: عهدى صادق ترك رصيدًا كبيرًا فى قلوب الجمهور

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان القدير عهدي صادق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاماً وحياة حافلة بالأعمال الناجحة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود لـ«الدستور»، إن القدير عهدي صادق كان فناناً متميزاً يجيد التلوين والتنويع في أدواره.

وأضافت أنه نجح بجدارة في تقديم عشرات الأدوار الناجحة، والتي أتقن تجسيدها وترك بصماته الفنية في تاريخنا الفني، كما ترك رصيداً كبيراً في قلوب الجمهور.

الفنان عهدي صادق من مواليد عام 1950، وبدأ رحلته الفنية بالعديد من الأدوار الصغيرة، حتى وصلت أعماله إلى ما يقرب من 250 عملاً فنياً.

وشارك عهدي صادق في العديد من الأعمال الدرامية منها: «ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، رأفت الهجان ج١، الشهد والدموع ج2».

ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها: «اليوم السادس، المتوحشة، سكوت هنصور، الأنياب»، وفي المسرح «القاهرة في ألف عام، ليلة القبض على بابا، البعبع، قاعدين ليه، الملك لير، من القلب للقلب».