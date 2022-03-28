الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صفاء أبوالسعود: عهدى صادق ترك رصيدًا كبيرًا فى قلوب الجمهور

عهدي صادق
عهدي صادق

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان القدير عهدي صادق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاماً وحياة حافلة بالأعمال الناجحة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود لـ«الدستور»، إن القدير عهدي صادق كان فناناً متميزاً يجيد التلوين والتنويع في أدواره.

وأضافت أنه نجح بجدارة في تقديم عشرات الأدوار الناجحة، والتي أتقن تجسيدها وترك بصماته الفنية في تاريخنا الفني، كما ترك رصيداً كبيراً في قلوب الجمهور.

الفنان عهدي صادق من مواليد عام 1950، وبدأ رحلته الفنية بالعديد من الأدوار الصغيرة، حتى وصلت أعماله إلى ما يقرب من 250 عملاً فنياً.

وشارك عهدي صادق في العديد من الأعمال الدرامية منها: «ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، رأفت الهجان ج١، الشهد والدموع ج2».

ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها: «اليوم السادس، المتوحشة، سكوت هنصور، الأنياب»، وفي المسرح «القاهرة في ألف عام، ليلة القبض على بابا، البعبع، قاعدين ليه، الملك لير، من القلب للقلب».

رحل عن عالمنا الفنان القدير عهدى صادق الفنان عهدي صادق عهدي صادق الفنان القدير

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العمدة الثقافي!

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