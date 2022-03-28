الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير المالية الفرنسى: مستعدون لمزيد من التعاون مع مصر

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أدلى برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، بتصريحات عقب انتهاء جلسة المباحثات التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة، وأعضاء الوفد الفرنسي. 
وقال برونو لومير: "التقيت اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكانت لكلا الاجتماعين نتائج مثمرة وبناءة"، مشيرًا إلى أن الاجتماعين يؤكدان وجود علاقات صداقة قوية للغاية بين مصر وفرنسا، كما يعكسان تمتع البلدين وارتباطهما بمستوى عال من التقارب. 

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وأضاف: "تعلمون أننا نواجه أوقاتا صعبة، فنحن جميعًا نجابه معا تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتي تسببت في تأثيرات سلبية للغاية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في العديد من دول العالم، وهو ما يدعونا للوقوف معًا من أجل مواجهة تبعات هذه الحرب". 

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وتابع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي: “الرئيس إيمانويل ماكرون ومعه الحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف إلى جانب مصر ودعمها، خاصة بعد تأثرها بتداعيات هذه الأزمة، وذلك فيما يتعلق بأسعار السلع، ونقص واردات القمح عالميًا، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على عدد من الدول خلال الأشهر المقبلة”. 

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ولفت إلى  أن “الرئيس ماكرون حريص على تقديم كل صور الدعم الممكن لمصر ولجميع البلدان التي قد تواجه هذه التداعيات السلبية”، متابعًا: “في الجزء الثاني من مناقشات اليوم، ركزنا على العقود التي وقعناها اليوم بشأن إنشاء خط مترو الأنفاق الجديد في القاهرة، والذي يُعد أحد أهم الدلائل على قوة العلاقات بين بلدينا وتصميمنا على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستعدادنا لتوقيع اتفاقيات تُسهم نتائجها في مزيد من النفع للشعب المصري”.

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ولفت إلى أن “خط مترو الأنفاق الجديد سيسهم أيضًا في تحقيق مزيد من سهولة الحركة للمواطنين المصريين”، مشيرًا إلى أن زيارته مصر تمهد الطريق لتعاون أكثر في مجالات مختلفة بين البلدين.

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وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير تصريحات تليفزيونية مجلس الوزراء جلسة المباحثات الدكتور مصطفى مدبولي

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