الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مصنع مهجور بالخصوص

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة بالقليوبية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل مصنع مهجور منذ سنوات بمنطقة الخصوص، وبداخله خردة ومخلفات، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح دون وقوع إصابات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع مهجور منذ 12 عامًا، ملك "شفيق أ ش" بمنطقة شارع الرشاح وبداخله خردة ومخلفات مهملة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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