الصين: العقوبات تضر بالتجارة مع روسيا.. وسنتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحنا

انتقدت الخارجية الصينية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مشيرة إلى أن العقوبات "لا تحل المشاكل ولكن تُفاقمها" خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي.

وقال متحدث الخارجية الصينية، وانج وين يين، في مؤتمر صحفي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن "العقوبات لا تحل المشاكل ولكن تخلق تصعيدًا في الأزمات خاصة في الطاقة والأمن الغذائي وقطاعات أخرى"، لافتًا إلى أن تلك العقوبات تؤثر على حركة التجارة بين موسكو وبكين، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها.

وأضاف أن "العقوبات الغربية على موسكو تتسبب في الإضرار بحركة التجارة بين الصين وروسيا"، لافتًا إلى أن "الصين تحث الولايات المتحدة على معالجة مخاوف بكين والامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية في أعقاب فرض عقوبات على موسكو"، وأن "الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحمايتها وحماية مصالحها وحقوق شعبها".