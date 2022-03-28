الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلماني فرنسي يصف تقليص ميزانية الدفاع بـ«المخاطرة»

جريدة الدستور

وصف فرانسوا كورنوت جنتيل، النائب عن حزب الجمهوريين وعضو لجنة المالية والاقتصاد العام ومراقبة الميزانية في الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، قرار الحكومة الفرنسية بخفض، بصفة مؤقتة، اعتمادات ميزانية الدفاع الفرنسية بمقدار 300 مليون يورو بـ "المخاطرة" من قبل الحكومة.
وأوضح فرانسوا كورنوت جنتيل، حسبما ذكرت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية" هذا الإجراء يعد مجازفة من قبل الحكومة لسببين كونها تعلن عن قانون تصحيحي للمالية عشية تغيير الأغلبية في وقت نجهل فيه ما سيكون عليه المناخ الاقتصادي في غضون أربعة أشهر ولا نعرف من سيكون في السلطة في غضون أشهر قليلة، النقطة الثانية هي أن جميع المرشحين للرئاسة أعلنوا أنه ينبغي الحفاظ على ميزانية الدفاع الحالية، على الأقل، بل وزيادتها في المستقبل.
وحول إمكانية حماية ميزانية الجيش، قال البرلماني الفرنسي" يكفي أن نقرر عدم المساس بميزانية الجيش التي تم التصويت عليها مع جعل إدخال تعديلات على ميزانية الدفاع خلال العام غير ممكنة، يجب أن نظهر أن فرنسا دخلت مجال الدفاع في عصر جديد، خاصة وأن مستوى عتاد الجيش منخفض جدًا ويحتم رفعه".
 

باريس ميزانية الدفاع تقليص ميزانية الدفاع فرنسا

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