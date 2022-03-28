الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط: نجاح ملتقى أسبوع الشعوب أثبت قدرتنا على تنظيم فعاليات دولية

ملتقي أسبوع الشعوب
ملتقي أسبوع الشعوب

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أن النجاح الباهر والمشرف للملتقى الثاني لأسبوع الشعوب 2022 والذى نظمته الجامعة أثبت قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات دولية حاشدة لمختلف جنسيات العالم، معرباً عن فخره بانتمائه لجامعة أسيوط وقيادته لتلك المؤسسة العريقة والتي تُعد منارة للتنوير والثقافة والعلم.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل ختام الملتقى الثاني لأسبوع الشعوب مساء أمس الأحد والذى نظمته الجامعة فى الفترة من 23 إلى 28 مارس وذلك بمشاركة وفود طلاب مصريين ووافدين من نحو 30 دولة عربية وأفريقية وذلك تحت عنوان الشعوب ضد التطرف والإرهاب" والذي ضم العديد من الفعاليات المتنوعة وبمشاركة أسماء بارزة وشخصيات عامة في عدد من المجالات.

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ووجه الدكتور طارق الجمال حديثه لضيوف الجامعة من الطلاب المصريين مؤكداً على سعادته بمشاركتهم في الملتقى وسط هذه الأجواء المميزة من المودة والتسامح والأخوة بين مختلف الجنسيات دون تعصب إلى لون أو جنس أو دين وهو الهدف من إقامة الملتقى فى رسالة إنسانية تنطلق من أرض جامعة أسيوط ندعو خلالها شعوب الإنسانية بأكملها إلى التآخي والسلام ونبذ العنف والتطرف.

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كما وجه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط والمشرف العام على تنظيم الملتقى شكره لكافة المشاركين فى الملتقى على تلبية دعوة الجامعة والحرص على حضور كافة فعاليات الملتقى والذي امتد على مدار الأيام الماضية ولساعات طويلة كل يوم والذى يعكس كثافة الفعاليات وثرائها، موجهاً تحية شكر وتقدير للدكتور طارق الجمال رئيس لما وفره من دعم كامل وما بذله من جهد لإنجاح الملتقى مشيداً كذلك بجهد أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية فى تنظيم الملتقى وكذلك الإدارات المختصة ولعملها المتعاون والمكثف خلال   الشهور الماضية فى المرحلة التحضرية والسابقة للملتقى، مشيرًا إلى أن برنامج وفعاليات الملتقى شهدت تقييم يومى دقيق لرصد الإيجابيات والسلبيات لوضعها في الاعتبار في النسخ القادمة في أسبوع الشعوب بإذن الله.

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وأكد الدكتور شحاتة غريب علي حرص الجامعة علي مواصلة تقديم تلك الفعاليات والهادفة في مجملها إلى استكمال برنامج بناء الوعي فكريا وثقافيا والذي بدأ بالجامعة منذ سنوات في اطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة لبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا في مواجهة الأفكار المغلوطة والتيارات المتطرفة وذلك بما يتوافق مع ملامح الجمهورية الجديدة وجهود الدولة المصرية في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة.

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كما تضمن حفل الختام كلمة للدكتور رشدي العدوي من جامعة كفر الشيخ والتي قدمها نيابة عن وفود الجامعات المصرية المشاركة توجه فيها بالشكر لجامعة أسيوط والتي نظمت الملتقى على نحو مشرف ونموذج يقدم لكافة الجامعات المصرية والدولية بما ضمه من فاعليات متعاقبة تمثل اضافة فكرية وثقافية للطلاب بأهم قضايا الأمن الوطني وتكشف صور الإرهاب ومخططاته الدنيئة.

اسيوط الإرهاب الأفارقة اللجنة العليا المشاركة رئيس جامعة مخططات مؤسسات الدولة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

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مشروع «المدرس المصرى»

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