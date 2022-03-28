التحقيق في بلاغ يتهم الراقصة «نجلا» بإهانة علم مصر

تباشر نيابة شمال القاهرة التحقيق في بلاغ ضد الراقصة “نجلا” بعد إهانتها لعلم مصر وأمرت باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله.

وجاء في البلاغ أن الراقصة البرازيلية نجلا فيريرا قامت بالرقص بالعلم المصري بحجة تشجيع منتخب مصر في مباراته ضد السنغال مما يعد إهانة للعلم المصري.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العقوبات أي من الأفعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من القانون 41 لسنة 2014 التي تنص على احترام العلم والنشيد والسلام الوطني، وتضاعف العقوبة في حالة العودة لها مرة أخرى.