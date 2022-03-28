الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالعاطي»: هيئة المساحة تدقق إحداثيات 53 ألف طلب تقنين أراضي

وزير الرى يجتمع مع
وزير الرى يجتمع مع رئيس هيئة المساحة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الهيئة المصرية العامة للمساحة، تشارك  في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق إحداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.

كما أشار الدكتور عبد العاطي، الإثنين، إلى قيام هيئة المساحة بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية والشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي ضمن أعمال مشروع الكود العقاري المزمع تنفيذه بمدينة بورسعيد كمرحلة أولى وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لمواكبة التطور الحالي في جميع المجالات وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية على مختلف الأصعدة.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد ٢٢٣ مدينة و ٤٢٠٠ قرية و٢٥٠٨٣ من الكفور والعزب والنجوع وذلك على أربعة مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجار الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع  المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة والتى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

كما وجه الدكتور محمد عبد العاطى، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات، والحرص على الانتهاء من الأعمال بالتوقيتات المحددة.

الشركات الاتصالات مشروعات مشروعات قومية التحول الرقمي الموارد المائية محمد عبد العاطي مجال التحول الرقمي تحقيق التنمية المستدامة

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