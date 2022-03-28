الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر يكشف سبب تأجيل مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

طلاب
طلاب

أرجح مصدر مسئول داخل ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب تأخير عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، وهو أن الدكتور طارق شوقي، يجري حاليا عدة اجتماعات مع كافة الجهات المختصة بإجراء عقد الامتحانات، قبل مؤتمر إعلان تفاصيلها ومواعيدها وآلية عقدها سواء إلكترونية أو ورقية.

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل إعلان تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لبداية شهر أبريل المقبل، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن أعلن عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل بداية شهر مارس الجاري، ثم تم تأجيله لنهاية الشهر، ليعلن الوزير أمس تأجيله للمرة الثالثة ليكون بداية شهر أبريل المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022. جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

الثانوية العام اجراء الامتحانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوق الصف الثالث الثانوي امتحان الثانوية العامة

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