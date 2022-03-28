 النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل شقيقين طعنًا أثناء مشاجرة

كلفت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار 3 أشخاص أصحاب محل مخلل قتلوا شقيقين طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة وأمرت بتشريح جثتي المجني عليهما والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء ومصرع شقيقين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شقيقين إثر إصابتهما بطعنات نافذة بالصدر والبطن، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أصحاب معمل مخلل بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليهما والمتهمين بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قاما خلالها المتهمين بالتعدي على الشقيقين المجني عليهما بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعهما فى الحال، وفر المتهمون هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.