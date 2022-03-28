الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل شقيقين طعنًا أثناء مشاجرة

جريدة الدستور

كلفت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار 3 أشخاص أصحاب محل مخلل قتلوا شقيقين طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة وأمرت بتشريح جثتي المجني عليهما والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء ومصرع شقيقين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شقيقين إثر إصابتهما بطعنات نافذة بالصدر والبطن، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أصحاب معمل مخلل بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليهما والمتهمين بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قاما خلالها المتهمين بالتعدي على الشقيقين المجني عليهما بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعهما فى الحال، وفر المتهمون هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

النيابة العامة ضبط احضار شقيقين لسكين أ خلافات بينهما

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا

أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير

مستوى التأهب B.. كيف تتحرك القوات الإسرائيلية بعد عملية "الخضيرة"؟