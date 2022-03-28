الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكرملين»: لن يكون هناك لقاء بين «بوتين» و«زيلنسكي» بعد اجتماع اسطنبول

بوتين و زيلنسكي
بوتين و زيلنسكي

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنه لا توجد جدولة لمحادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أنه يمكن حدوث ذلك في أي لحظة.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، قالت الرئاسة الروسية: "سيتم تحديد أطر زمنية واضحة بشأن مدفوعات الغاز الروسي بالروبل"، مضيفة: "لن يكون هناك لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني زيلنسكي بعد اجتماع الوفود في اسطنبول".

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال "الكرملين": إن "تصريحات بايدن عن عدم بقاء بوتين في السلطة مثيرة للقلق وسنواصل مراقبة مثل هذه التصريحات".

وتابعت الرئاسة الروسية: "من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية - الأوكرانية في اسطنبول اليوم، وقد تعقد غدًا".

الكرملين الروسي وكالة رويترز وكالة رويترز للأنباء ​روسيا​ إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من أهمها بنك في تي بي ثاني أكبر بنوك روسيا

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