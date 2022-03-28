الأربعاء المقبل.. العراق يترأس اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي لأول مرة

يترأس العراق الأربعاء المقبل ولأول مرة اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي المقرر انعقادها في العاصمة بغداد.

ويصل الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصالات في الجامعة العربية أحمد الخطاوي سيصل اليوم إلى العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم سيعقد لقاء ثنائياً مع الأمين العام المساعد، فور وصوله إلى بغداد، كما ستعقد لجنة فرعية تابعة للجامعة العربية غدا اجتماعاً في بغداد.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الدائمة الأربعاء القادم ، بينما يشهد يوم الخميس المقبل اجتماعاً للمكتب التنفيذي للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء العرب في العاصمة بغداد.

وكان مجلس الجامعة العربية، قد صادق على اختيار الدكتور نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945.

كما تم اختيار رئيس شبكة الاعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم لمنصب رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي وهو من مواليد بغداد عام 1971 واستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد وشغل مناصب عدة في وسائل الإعلام العراقية واستطاع خلال ترؤسه لشبكة الإعلام العراقي منذ منتصف عام 2020 إجراء إصلاحات مهمة ارتقت بمستوى الخطاب الإعلامي للشبكة على مستوى الشكل والمضمون.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد رشحت الهنداوي الأسبوع الماضي لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية وقدمت سيرته الذاتية الى المندوبية الدائمة لجمهورية العراق في القاهرة لغرض ترشيحه للمنصب، وهو يتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى العربية.

وسيخلف “الهنداوي” في منصبه الجديد الراحل الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد للجامعة سابقا والذي توفي منتصف كانون الثاني يناير الماضي اثر اصابته بمرض السرطان بعد ان تولى منصب نائب الامين العام للجامعة العربية لشؤون الإعلام والاتصال منذ مارس عام 2019 بعد ان تولى مهمة مندوب العراق في الجامعة لمدة 5 أعوام حتى عام 2014.

وأعلن بمقر الجامعة العربية عن اختيار مرشح العراق الدكتور عبد الحسين الهنداي أمينًا عامًا مساعدًا جديدًا للأمين العام لجامعة الدول العربية خلفًا للراحل قيس العزاوي.