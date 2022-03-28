الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالمعادي

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز

أصيب 3 أشخاص إثر حريق شقة سكنية بمنطقة حدائق المعادي، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وانتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق بالكامل، بعدما تم الدفع بـ3 سيارات للحماية المدنية، وتم انتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة للحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق المعادي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ويجري رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة.

3 أشخاص حريق شقة سكنية حدائق المعادي انفجار أسطوانة بوتاجاز

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