الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بقدوم شهر رمضان المبارك

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في احتفال رسمي بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويحضر الاحتفال عدد كبير من قيادات الدولة المصرية، وجاء موعد شهر رمضان فلكيا في الـ2 من أبريل وذلك وفقا للحسابات الفلكية، وبحسب إعلان وكان الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. 

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقطع فيديو لضوابط فتح المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد وزير الأوقاف خلال المقطع المصور الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

وأضاف أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافقت على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان.

وأكد وزير الأوقاف أن درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

وأعلن وزير الأوقاف عن فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة، وأيضًا السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.

وزير الأوقاف الرئيس السيسي شهر رمضان المبارك الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمتين العربية والإسلامية

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