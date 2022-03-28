وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة

شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة المقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 بالإمارات العربية المتحدة.

وتجمع النسخة الثانية من منتدى المرأة في الحكومة أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين من النساء وصنّاع القرار من دول المنطقة والعالم والمنظمات الدولية. يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية دور المرأة في الحكومة ورفع نسب مشاركتها في كافة مجالات العمل الحكومي وتحفيز الحكومات على تنمية جيل من القيادات الحكومية النسائية حول العالم، وزيادة نسبة مشاركتها في صنع القرار وفي المناصب العليا في الحكومة.

يناقش المنتدى عددًا من المحاور المرتبطة بمشاركة المرأة في القطاع الحكومي ونجاحها في إدارة وقيادة المنظمات والهيئات الدولية، ودورها في تنمية المجتمعات.

ويضم منتدى المرأة في الحكومة مجموعة من الجلسات، وتشارك الدكتورة هالة السعيد في جلسة بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟"، وفي جلسة بعنوان "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات".

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات هي أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، تعمل كمنصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة. تجمع القمة الحكومية قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات والقطاع الخاص لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

وتنطلق اليوم الاثنين، فاعليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022، في مركز دبي للمعارض، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتعقد جلسات القمة علي مدار يومي 29 و30 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.