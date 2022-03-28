مصدر أمريكى: واشنطن تضخ الأسلحة إلى أوكرانيا منذ 2014

أكد الصحفي الأمريكي غلين جرينوالد أن واشنطن مستمرة في ضخ أوكرانيا بالأسلحة بمليارات الدولارات منذ 2014، وأن كميات كبيرة من هذه الأسلحة سلّمت لكتائب نازية ألحقت بالجيش الأوكراني.

وقال جرينوالد: "جنبا إلى جنب مع حلفاء الناتو، ضخت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أحدث الأسلحة بمليارات الدولارات، انتهى الأمر ببعضها في أيدي وحدات نازية مدمجة في الحكومة والقوات الأوكرانية".

وأكد أن سياسة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة "أدت في الواقع إلى نوع من التوسع للناتو دون منح العضوية رسميا" لأوكرانيا.

وأضاف: "الولايات المتحدة، تشن حربا هجينة ضد روسيا، مستخدمة أوكرانيا أداة لإطالة أمد الأعمال العدائية بدلا من وقفها".

ولفت إلى إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يخاطر بتحويل الوضع في أوكرانيا إلى صدام عسكري مباشر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.