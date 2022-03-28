أوسكار 2022.. أبطال قصة فيلم ويل سميث الحقيقيون يفتتحون الحفل برفقة بيونسيه

افتتحت الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز، لاعبتا التنس الشهيرتان، حفل توزيع جوائز الأوسكار، بتقرير من مسقط رأسهما في كاليفورنيا، وقدمتهما المطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، وهما اللتان يدور حولهما فيلم KING RECHARD.

وتم ترشيح فيلم "الملك ريتشارد" - قصة كيف ابتكر ريتشارد ويليامز والد أختين ويليامز خطة أدت إلى صعود بناته من كومبتون، كاليفورنيا، إلى قمة عالم التنس - لستة جوائز أكاديمية.

وضمن ترشيحات الأوسكار، تم ترشيح ويل سميث لأفضل ممثل عن دوره في تمثيل ريتشارد ويليامز، فيما قدمت بيونسيه أغنية "Be Alive" - ​​التي رشحت أيضًا لجائزة الأوسكار - من ملاعب التنس في كومبتون، وهو تكريم أكثر ملاءمة للمكان الذي بدأت فيه الأختان ويليامز تكريمهن للنجومية.

سألت بيونسيه الممثلين معها: "أريدك أن تخبر هؤلاء الناس عن مكاننا".أجابوا: "مدينة كومبتون".

سيرينا ويليامز هي لاعبة تنس السيدات الأعلى دخلاً على الإطلاق، حيث ربحت أكثر من 94 مليون دولار في الملعب. تأتي فينوس ويليامز في المرتبة الثانية في تلك القائمة، بحوالي 42 مليون دولار.

فيما فاز فيلم ملكة لاعبة السلة عن قصة اللاعبة الراحلة لوسيا هاريس، مساء الأحد بجائزة الأوسكار عن الفيلم الوثائقي القصير.

يأتي ذلك بعد حوالي شهرين من وفاة هاريس، التي سجلت أول سلة في تاريخ كرة السلة للسيدات في الألعاب الأولمبية وكانت أول امرأة يتم صياغتها رسميًا من قبل فريق الدوري الأميريكي للمحترفين.

أخرج بن براودفوت الفيلم القصير، الذي علم حتى بعض عشاق كرة السلة المتحمسين عن قصة الرائد.

وقال براودفوت في حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس: "إذا كان هناك أي شخص يشك في وجود جمهور للرياضيات ويسأل عما إذا كانت قصصهن ذات قيمة أو مسلية أو مهمة ... فليكن الحل لجائزة الأوسكار".