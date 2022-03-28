الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو فى السوق المحلى المصرى اليوم الإثنين 28-3 -2022

سعر اليورو
سعر اليورو

شهدت أسعار غالبية العملات  الأجنبية مقابل الجنيه المصري، استقرار ملحوظ  في عدد كبير من البنوك، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، فيما شهد اليورو استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الإثنين 28-3-2022.

 

وعلى المستوى المحلي، وصل متوسط سعر صرف اليورو أمام أما الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 20.05 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

 

ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة  سعر اليورو الأوروبي في مواجهة  الجنيه المصري اليوم، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الإثنين 28-3 –2022

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

 

20.16 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.07 جنيه للشراء.

 

20.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.07 جنيه للشراء.

 

20.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.02 جنيه للشراء.

 

20.25 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

20.04 جنيه للشراء.

 

20.23 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.04 جنيه للشراء.

 

20.25 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.08 جنيه للشراء.

 

20.30 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأثنين 28-3 –2022

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و تُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

مصر البنك المركزي المصري سعر اليورو فى البنوك المصرية التعاملات الصباحية البنوك الحكومية المصرية اليورو في البنك المركزي المصري سعر صرف اليورو اليورو الأوروبي اليورو في بنك مصر سعر اليورو في البنك الاهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

بعد إقرار البرلمان لعلاوة الموظفين والمعاشات.. إليك تفاصيل الزيادات

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»