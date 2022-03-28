سعر اليورو فى السوق المحلى المصرى اليوم الإثنين 28-3 -2022

شهدت أسعار غالبية العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، استقرار ملحوظ في عدد كبير من البنوك، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، فيما شهد اليورو استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الإثنين 28-3-2022.

وعلى المستوى المحلي، وصل متوسط سعر صرف اليورو أمام أما الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 20.05 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الإثنين 28-3 –2022

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.07 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

20.07 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.02 جنيه للشراء.

20.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

20.04 جنيه للشراء.

20.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.04 جنيه للشراء.

20.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.08 جنيه للشراء.

20.30 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأثنين 28-3 –2022

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و تُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.